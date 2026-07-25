В Самарской области скончались водитель и пассажир квадроцикла 25 июля

Два человека погибли. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Ставропольском районе Самарской области произошло смертельное ДТП. На месте происшествия погибли водитель и пассажир квадроцикла, об этом сообщили «КП-Самара» в ГУ МВД России по региону.

«Днем в субботу, 25 июля, водитель квадроцикла «Stels Trophy Pro» ехал вдоль лесной дороги в сторону трассы «Ягодное – Алые Паруса». Во время движения мужчина не смог справиться с управлением и врезался в дерево», - отметили в сообщении.

В результате два человека скончались на месте. Еще одного пассажира с травмами доставили в медицинское учреждение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства ДТП.

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