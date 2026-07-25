Тренер «Крыльев Советов» дал комментарий о новом сезоне

Тренер высказался о новом сезоне Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов поделился своими мыслями перед выездным матчем против «Динамо» в рамках первого тура Российской премьер-лиги. Он отметил, что команда успешно завершила прошлый сезон и не собирается снижать планку.

«Мы осознаем, что игры против сильных московских команд всегда непросты. Однако всем участникам турнира придётся столкнуться с такими вызовами. Мы, как обычно, будем играть с полной самоотдачей и стремиться к победе. Уверен, что ни одной команде не будет легко противостоять нам в этом сезоне», — заявил Булатов в эфире «Матч ТВ».

Матч начнется на «ВТБ Арене» в 14:00 по московскому времени.

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