«Крылья Советов» и «Динамо» сыграли вничью

Самарцы встретились на поле с «Динамо». Фото: ПФК "Крылья Советов"

Самарская футбольная команда «Крылья Советов» сыграла с московским «Динамо» на «ВТБ Арене» в субботу, 25 июля. Матч закончился со счетом - 0:0.

Нулевая ничья стала первой в этом сезоне РПЛ. За игру московские футболисты нанесли 22 удара по воротам «Крыльев». Самарцы нападали на чужие ворота 12 раз. В этот же день «Крылья» встретятся на поле с ЦСКА.

Напомним, тренер самарцы прокомментировал матч с московской командой и отметил, что игра с двумя большими командами – это непросто. Однако самарцы намерены продолжать «биться и кусаться».

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