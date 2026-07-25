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НовостиОбщество25 июля 2026 16:36

В Самаре прошел фестиваль «Крылья Мечты – спорт доступен каждому»

В Самаре прошли игры по ПОДА-футболу на электроколясках
Алена ПРОВКИНА
Спортсмены стали участниками игр. Фото: Спортивный клуб "Крылья Мечты"

Спортсмены стали участниками игр. Фото: Спортивный клуб "Крылья Мечты"

В Самаре 20 и 21 июля состоялся фестиваль «Крылья Мечты — спорт доступен каждому!». 200 талантливых спортсменов соревновались в следующих дисциплинах: футбол ЛИН, футбол глухих, футбол ампутантов и ПОДА-футбол на электроколясках.

«Во время фестиваля представили новую команду «Волжские Крылья». Ребятам вручили первый комплекс игровой формы, а также команда получила в подарок первый профессиональный футбольный мяч от друзей и партнеров», — сообщили в пресс-службе.

В играх принимали участие следующие команды: «Крылья Мечты», «Волжские Крылья», «Интегра», «Зилант». Спортсмены проявили выдающуюся координацию, тактическое мастерство и железную решимость одержать победу. Каждый гол становился источником ярких эмоций для зрителей. Спортсмены демонстрировали невероятную ловкость, стратегическое мышление и непоколебимую волю к победе. Каждый забитый мяч вызывал бурю эмоций.

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