В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности 26 июля

В Самарской области ожидается сильный ветер Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра. С 12:00 до 15:00 26 июля в регионе ожидается усиление юго-восточного ветра, порывы 15-20 м/с, с сохранением до конца дня.

МЧС России рекомендует соблюдать правила безопасности. Следует ограничить выход из здания, а если сильный ветер застал вас на улице, то рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться около стен домов, остановками общественного транспорта, рекламными щитами и под деревьями.

Напомним, 26 июля в Самарской области ожидается сильная жара до +40 градусов. Не находитесь долгое время на солнце, надевайте головной убор, избегайте повышенных физических нагрузок и пейте больше жидкостей.

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