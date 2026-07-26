Житель Приволжского района отправится в колонию за повторную пьяную езду

Мужчина из Самарской области отправится в колонию на один год за пьяную езду. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Приволжском районе Самарской области суд вынес обвинительный приговор 31-летнему местному жителю, неоднократно нарушавшему правила дорожного движения. Мужчина, ранее осужденный за управление автомобилем в состоянии опьянения и лишенный водительских прав, вновь сел за руль нетрезвым. Нарушителя задержали сотрудники Госавтоинспекции в селе Обшаровка, а медицинское освидетельствование подтвердило состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«По словам задержанного, он занимался ремонтом отцовского автомобиля, на котором решил покататься в ночное время, не уведомив об этом владельца. Было возбуждено уголовное дело по статье «управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления в состоянии опьянения», – сообщили в ведомстве.

Приволжский районный суд Самарской области признал собранные доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора. Осужденному назначено наказание в виде одного года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также лишение права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на пять лет.

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