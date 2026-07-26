В Самарской области погибли три человека в ДТП 25 июля

За прошедшие сутки в Самарской области произошло восемь ДТП. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

25 июля на территории Самарской области зарегистрировали восемь дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали восемь человек, еще трое погибли. За сутки сотрудники Госавтоинспекции выявили 469 нарушений Правил дорожного движения, в том числе 164 случая незаконной тонировки стекол автомобилей и 15 фактов управления транспортными средствами в состоянии опьянения. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

«Одно из ДТП произошло в 17:50 в Елховском районе. По предварительным данным, 24-летняя водитель LADA Vesta на 350-м километре автодороги «Казань – Буинск – Ульяновск», подъезд к Самаре, не подала сигнал перед началом маневра и столкнулась с автомобилем FAW с полуприцепом STAR TREYLER. Женщина была доставлена в больницу. Еще одна авария произошла в 22:36 в Промышленном районе Самары. Водитель Toyota Land Cruiser 200 совершил наезд на 44-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший госпитализирован», – сообщают в ведомстве.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедших ДТП. В Госавтоинспекции напоминают водителям и пешеходам о необходимости строго соблюдать правила дорожного движения и проявлять максимальную внимательность на дороге.

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