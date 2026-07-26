Самарский элеватор получил охранный статус Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарский элеватор официально получил охранный статус. Согласно документу, самарский элеватор исключили из списка выявленных ОКН и включили в единый реестр памятников истории и культуры народов РФ. Соответствующий приказ опубликовала Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Самарской области.

Это означает, что объект теперь нельзя сносить, а вблизи него запрещено возводить капитальные строения, прокладывать инженерные сети и размещать рекламу. Разрешаются лишь работы по реставрации, благоустройству прилегающей территории, археологические исследования и экскурсии.

В 2025 году суд подтвердил статус самарского элеватора как объекта культурного наследия.

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