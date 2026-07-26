В Самаре несколько улиц останутся без холодной воды

На нескольких улицах Самары отключат холодную воду 26 июля Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

26 июля в Самаре запланированы аварийно-восстановительные и плановые работы. Об этом рассказали в РКС-Самара. Работы пройдут по следующим адресам:

Ул. Галактионовская, 66 и прилегающие.

Ул. Теннисная, 22Б, 25, 25а, 25б, 27 и прилегающие.

Ул. Грузовая, 9. По ул. Грузовой от Зубчаниновского шоссе до ул. Металлургической и прилегающие.

Плановые отключения:

С 09:00 до 17:00 отключение по адресу: Енисейский проезд / ул. Спутника. Без холодной воды: ул. Минусинская, 5; ул. Спутника, 1, 7, 10, 12; ул. Таганская, 7-13; ул. Лысвенская, 2, 10, 11; ул. 40-лет Пионерии, 19-23; ул. Ржевская, 7, 11 и прилегающие.

С 09:00 до 17:00 отключение по адресу: Енисейский проезд / ул. Старо-Набережная. Без холодной воды: ул. Старо-Набережная, 90-108; Бурейский пер., 1-17; Енисейский пер., 5-15; Шилкинский пер., 2-10; Минусинский пер., 17-25; Катунский пер., 1-10 и прилегающие.

С 09:00 до 17:00 отключение по адресу: ул. Фасадная, 13-14. Без холодной воды: ул. Фасадная, 1-22; ул. Кишиневская, 1-16; ул. Калининградская, 9, 11, 20, 22, 24; Молодежный пер., 11-20; Торговый пер., 23-28; ул. Стадионная, 1, 1а; ул. Грозненская, 2-10 и прилегающие.

С 09:00 до 17:00 отключение по адресу: ул. Курганская, 3. Без холодной воды: ул. Лысвенская, 31-71 и прилегающие.

С 09:00 до 17:00 отключение по адресу: ул. 40 лет Пионерии, 19. Без холодной воды: ул. 40 лет Пионерии, 10, 16, 19-23; ул. Рижская, 1-9; ул. Нефтяников, 2-51; пер. Строителей, 1-11; ул. Молдавская, 1-22 и прилегающие.

Ведется перекладка канализационной линии на ул. Гагарина.

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