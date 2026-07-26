В Загородном парке появились новые настилы и зоны для отдыха

В Загородном парке появились новые зоны для отдыха. Фото: Минприроды Самарской области

На пляже Загородного парка появился новый деревянный настил, который поможет сделать спуск к воде удобнее и безопаснее. Его изготовили вручную специалисты Ставропольского лесного управления. Настил выполнен из натурального дерева, выглядит эстетично и гармонично вписывается в окружающий природный ландшафт. Об этом рассказали в Минприроды Самарской области.

Конструкцию разместили прямо у лестницы, спускаешься по ступенькам и сразу оказываешься на аккуратной деревянной дорожке. А это ещё не всё, лесники уже готовят новую партию, и на следующей неделе планируется расширить зону настила, чтобы прогулки к пляжу стали ещё комфортнее.

Есть хорошие новости и для любителей красивых закатов. На склоне парка, откуда открывается живописный вид на вечернее небо, установили дополнительные лавочки, как и обещали. Пространство вокруг них декоративно отсыпали мульчей, теперь здесь стало ещё уютнее проводить время, отдыхать и наслаждаться природой.

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