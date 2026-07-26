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НовостиОбщество26 июля 2026 11:55

Поезд «Сириус – Челябинск» с остановкой в Самаре задерживается на четыре часа

Из-за непогоды поезд сделает остановку в Самаре позже
Анастасия СЕМДЯНОВА
Поезд, который должен сделать остановку в Самаре задерживается

Поезд, который должен сделать остановку в Самаре задерживается

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Поезд № 578, следующий по маршруту Сириус – Челябинск с остановкой в Самаре, задерживается примерно на четыре часа из-за неблагоприятных погодных условий в Ростовской области. Отправление состава, на который рассчитывали жители Самары, перенесено с 13:44 на 18:00 26 июля.

Как сообщили представители РЖД, 25 июля из-за непогоды произошло аварийное отключение тяговых подстанций и автоматической системы регулирования движения поездов. В результате инцидента задержались 89 составов, следующих из Анапы, Адлера, Новороссийска и других курортных регионов России.

Железнодорожные службы уже устранили последствия непогоды и принимают меры для сокращения отставания поездов от графика. Если задержка составит более восьми часов, пассажирам будет предоставлено питание.

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