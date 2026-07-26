В Самарской области произошло более 400 природных пожаров за 2026 год

Более 400 пожаров произошло в регионе за первую половину 2026 года. Фото: МЧС России по Самарской области

С начала года в Самарской области произошло более 400 природных пожаров. Только за последние сутки пожарно-спасательные подразделения ликвидировали два возгорания в Елховском и Волжском районах. Причиной пожаров стали палы сухой травы. Об этом сообщили в МЧС России по Самарской области.

«В жаркую и ветреную погоду риск возникновения природных пожаров значительно возрастает. Огонь может быстро распространиться на большие территории и угрожать населённым пунктам. Спасатели призывают жителей соблюдать правила пожарной безопасности и не допускать неосторожного обращения с огнём», – рассказали в ведомстве.

В Самарской области продолжает действовать особый противопожарный режим, в период которого использование открытого огня запрещено. За нарушение требований предусмотрены штрафы: для граждан от 10 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц от 30 до 60 тысяч, для предпринимателей от 60 до 80 тысяч, для юридических лиц от 400 до 800 тысяч рублей.

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