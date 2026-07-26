В Чапаевске обновили сквер с храмом преподобного Сергия Радонежского

В Чапаевске обновили сквер. Фото: Социальные сети Вячеслава Федорищева

В Чапаевске обновили сквер, который стал результатом общей работы и воплощения современных идей благоустройства. В 2024 году проект обновления сквера победил в IX Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, а уже в 2025 году концепцию реализовали. Об этом рассказал Вячеслав Федорищев в своих социальных сетях.

«Сердце сквера – храм преподобного Сергия Радонежского, объект культурного наследия федерального значения. Его строительство началось в 1916 году, в этом году ему исполняется 100 лет с той знаменитой даты», – рассказал губернатор Самарской области.

При благоустройстве сохранили привычные пешеходные маршруты, а сам сквер дополнили современным освещением, новым мощением, деревянным настилом, двумя игровыми площадками, фонтаном, трапезной и библиотечным павильоном для обмена книгами и спокойного чтения. Также здесь появились кормушки для птиц, аптекарский и хвойный сады, розарий, новые малые архитектурные формы и продуманное озеленение.

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