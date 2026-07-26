В Самаре открылся музей Военно-морского флота

В Самаре открылся музей ВМФ. Фото: правительство Самарской области

В последнее воскресенье июля в России традиционно отмечают День Военно-морского флота. В Самаре праздник прошел на набережной.В этот же день, 26 июля, в Самаре начал работу музей Военно-морского флота. Экспозиция рассчитана на посетителей старше шести лет и рассказывает об истории и современности российского флота. Основу выставки составляют оригинальные предметы из личных архивов и коллекций ветеранов военно-морской службы.

Как отметил председатель областной организации ветеранов военно-морского и речного флота Сергей Логинов, музей уже установил контакты с аналогичными учреждениями в Полярном, Санкт-Петербурге, Москве и Тольятти. Среди них музей имени Маринеско, а также музеи-подводные лодки «Б-396» и «Б-307».

Кроме того, в областном музее имени Алабина планируется организовать выставку, посвященную истории Самарской области.

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