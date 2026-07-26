В Самаре объявлен желтый уровень опасности из-за сильного ветра

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП
27 июля местами в Самарской области ожидается усиление юго-восточного ветра, порывы 16-21 м/с. В регионе объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщили в Приволжском УГМС.
«Жителям стоит ограничить выход из зданий. Если ветер застал вас на улице, то рекомендуется укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов», – предупреждает МЧС России по Самарской области.
Не стоит прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями. Водителям стоит быть внимательными на дорогах.
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