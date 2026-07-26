Полицейские Самарской области приняли участие в турнире «Лето с футбольным мячом»

В Клявлинском районе состоялся турнир по мини-футболу. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Клявлинском районе прошёл муниципальный этап областного турнира по мини-футболу «Лето с футбольным мячом». Соревнования состоялись при поддержке Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области. Перед началом матчей начальник МО МВД России «Клявлинский» поприветствовал юных спортсменов.

В турнире приняли участие девять команд, семь юношеских и две девичьих. Участники состязались в двух возрастных категориях, среди ребят 2012–2014 и 2015–2017 годов рождения. Также председатель Общественного совета при МО МВД России «Клявлинский» Валерий Николаев передал спортсменам поздравление от председателя Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александра Шахова.

По итогам соревнований лучшие команды были отмечены наградами. Победители муниципального этапа получили право представить Клявлинский район на следующей стадии областного турнира «Лето с футбольным мячом».