Стала известна причина страшного пожара на месте массового ДТП в Самарской области

Канистры с бензином стали причиной пожара. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Появились новые подробности смертельного ДТП, которое произошло утром 18 июля на 1083-м километре федеральной трассы М-5 «Урал» в Сергиевском районе Самарской области. По предварительным данным Госавтоинспекции, авария случилась около 09:10. Грузовик MAN под управлением водителя 1995 года рождения столкнулся с автомобилем Skoda Octavia, который остановился на проезжей части из-за проводившихся дорожных работ.

После удара Skoda Octavia по инерции врезалась в находившийся впереди Hyundai Solaris, который, в свою очередь, столкнулся с автомобилем Skoda Kodiaq. В результате цепного столкновения загорелись все четыре транспортных средства. Как сообщает Mash, в салоне Skoda Octavia находились несколько ёмкостей с горючим. По имеющейся информации, водитель легкового автомобиля приобрёл топливо на фоне панических настроений.

В результате аварии погибли три человека: женщина 1987 года рождения и двое несовершеннолетних 2012 и 2015 годов рождения, находившиеся в Skoda Kodiaq. Они скончались до прибытия медиков. Водитель Kodiaq, а также водители двух других легковых автомобилей остались живы. Водитель грузовика получил травмы. Всего, по данным спасателей, пострадали пять человек, двое из них были госпитализированы с травмами различной степени тяжести в больницу Сергиевского района.

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