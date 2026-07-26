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НовостиОбщество26 июля 2026 17:23

В Самарской области погибло наибольшее количество детей на воде в 2026 году

На водоемах Самарской области погибли 12 детей
Анастасия СЕМДЯНОВА
В Самарской области на воде погибли 12 детей

В Самарской области на воде погибли 12 детей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето 2026 года стало одним из самых трагичных для Самарской области по числу погибших на воде детей. С начала купального сезона в водоемах региона утонули уже 12 несовершеннолетних. Это значительно больше, чем за весь прошлый год, когда погибли семь детей. Такие данные на 24 июля привела начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Самарской области Наталья Нестерова.

Большинство трагедий произошло на необорудованных для купания пляжах, несмотря на запрещающие знаки. Всего с начала сезона зарегистрировано 26 происшествий на воде. Частыми причинами несчастных случаев стали аномальная жара, беспечность взрослых и отсутствие контроля за соблюдением запретов на купание.

В регионе открыты 58 официальных пляжей, но жители продолжают отдыхать на десятках других берегов.

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