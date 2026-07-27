Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП
В Самарской области утром 27 июля объявили ракетную опасность. Об этом в 06.00 своем канале в МАКС написал губернатор Вячеслав Федорищев. Информация также появилась в официальном приложении МЧС.
«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», – призвал глава региона.
Самарцам напомнили, что к окнам подходить опасно. Если во время ракетной опасности вы оказались в транспорте или на улице, то не оставайтесь там - нужно как можно скорее отправиться в ближайшее укрытие или безопасное место. В случаях ЧП звоните 112.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал