Если во время ракетной опасности вы оказались в транспорте или на улице, то не оставайтесь там Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области утром 27 июля объявили ракетную опасность. Об этом в 06.00 своем канале в МАКС написал губернатор Вячеслав Федорищев. Информация также появилась в официальном приложении МЧС.

«Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами», – призвал глава региона.

Самарцам напомнили, что к окнам подходить опасно. Если во время ракетной опасности вы оказались в транспорте или на улице, то не оставайтесь там - нужно как можно скорее отправиться в ближайшее укрытие или безопасное место. В случаях ЧП звоните 112.

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