В Самарской области женщина за рулем LADA Vesta столкнулась с фурой

Женщина не подала сигнал перед началом маневра Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самарской области 24-летняя женщина за рулем LADA Vesta врезалась в грузовик FAW с полуприцепом под управлением 57-летнего водителя. Авария случилась в Елховском районе 25 июля в 17:50 на 350 км автодороги «Казань-Буинск-Ульяновск», подъезд к Самаре. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель отечественного автомобиля бригадой скорой доставлена в больницу. Обстоятельства ДТП устанавливаются», - сообщили в ведомстве.

Женщина не подала сигнал перед началом маневра и допустила столкновение с грузовиком, травмы получила только водитель LADA Vesta.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал