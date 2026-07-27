Иван Носков: Отделение детской школы искусств № 9 откроется в Самаре осенью

Школу оснастили новой мебелью, музыкальными инструментами и оргтехникой / Фото: max.ru/club_ivan_noskov

Глава Самары Иван Носков совместно с советником председателя правительства региона Александром Фетисовым проверил ход ремонта отделения детской школы искусств № 9 в Куйбышевском районе. Работы уже близятся к завершению. Обновленное учреждение должно открыть свои двери уже осенью.

Помещения под учебные классы передали в 2018 году. Однако дальше процесс не пошел. В прошлом году по поручению мэра были выделены средства на ремонт и отделку помещений, а также на закупку мебели, оборудования и оргтехники. Для школы приобрели пианино, баяны и гармони, гитары, балалайки, мольберты, домры, саксофоны и др. Кроме того, были закуплены современная компьютерная техника, хореографические станки и зеркала, интерактивные панели и т.д. Почти все это уже доставили и установили.

«Вот так за полтора года подготовили к открытию школу, где смогут заниматься по музыкальному, хореографическому и художественному направлениям более 300 ребятишек», - написал Иван Носков в своем канале в МАХ.

Поскольку помещение школы находится в многоквартирном доме, то с началом учебного года в квартирах на втором этаже проведут замеры. Это необходимо, чтобы проверить достаточно ли звукоизоляции.

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