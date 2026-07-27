Мэрия Самары отсудила у проектной организации 85 млн рублей

Апелляционная инстанция признала результат работ ненадлежащим Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Самарская мэрия взыскала с «ТерНИИгражданпроекта» 85,4 млн рублей. Суд обязал институт вернуть деньги за разработку проекта сети дождевой канализации в поселке Управленческий. Такое решение 23 июля вынес 11-й арбитражный апелляционный суд.

«Апелляционная инстанция признала результат работ организации ненадлежащим. Он не имеет потребительской ценности и не удовлетворяет условиям муниципального заказа», — говорится в решении суда.

Контракт между департаментом городского хозяйства и институтом заключили в декабре 2022 года. Через год департамент получил документацию, но в апреле 2024 года госэкспертиза выдала отрицательное заключение, более 220 замечаний.

Институт обещал исправить проект до июля 2024 года, потом срок продлили до марта 2025 года. Департамент в марте 2025 года потребовал вернуть деньги, однако организация проигнорировал требование, из-за чего дело дошло до суда. В апреле 2026 года арбитраж отказал в иске, но апелляция отменила это решение и удовлетворила иск.

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