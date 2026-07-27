73% самарцев поддержали зачет лучшего балла при пересдаче ЕГЭ

Волнение на экзамене нередко мешает ученикам вспомнить материал Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Большинство самарцев (73%) поддерживают идею засчитывать при пересдаче ЕГЭ наилучший результат, а не последний. Против высказались 14% жителей, об этом говорят данные опроса сервиса SuperJob, проведенного 21–22 июля 2026 года.

«Волнение на экзамене нередко мешает ученикам вспомнить материал, а возможность засчитать лучший результат поможет им смелее идти на пересдачу», – прокомментировали участники опроса свою позицию.

Женщины проявляют большую поддержку нового порядка по сравнению с мужчинами. Одобрение инициативы заметно варьируется по возрастным и образовательным группам: среди молодежи до 35 лет поддерживают 75 %, среди респондентов старше 45 лет 66 %. Люди с высшим образованием чаще выступают за нововведение (77 %), чем обладатели среднего профессионального (69 %).

Уровень поддержки среди родителей старшеклассников 55 %, при этом 29 % не смогли определиться с позицией. Учителя 10–11 классов в целом одобряют идею: за 66 %, против 14 %, а 20 % затруднились с ответом. Часть опрошенных опасается, что из-за такой возможности пересдачи школьники будут относиться к экзаменам менее ответственно, а число попыток пересдач вырастет.

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