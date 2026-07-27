В Самаре 15-летний лихач на питбайке сбил двух девочек на пешеходном переходе

Пострадавшим в ДТП девочкам назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области.

В минувшие выходные в Красноглинском районе Самары произошло серьезное ДТП. На Московском шоссе 15-летний лихач на питбайке сбил двух девочек. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По предварительным данным, подросток ехал на электропитбайке Ikingi S7 по прилегающей территории торгового центра на Московском шоссе. В пути он наехал на девочек 3 и 6 лет, которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Сразу после этого юный лихач скрылся с места ДТП.

Пострадавших девочек доставили в больницу. Медики осмотрели их и назначили амбулаторное лечение. Предполагаемый виновник аварии вскоре был установлен. Как выяснили сотрудники ГАИ, подросток рассекал по городу на питбайке, который не состоит на регистрационном учете. Сейчас полицейские продолжают выяснять все обстоятельства аварии. Проводится проверка.

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