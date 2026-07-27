Маркетплейс цифровых стилей появился в банковском приложении

Россияне проявляют все больше интереса к персонализации цифровых сервисов / Фото: пресс-служба Сбербанка

Цифровые карты, QR-код и пуш-уведомления теперь можно оформить в едином стиле. В банковском приложении появилась витрина с авторскими коллекциями, сообщает пресс-служба Сбера.

По данным банка, первыми в каталоге появились три авторские коллекции. Коллекция «Игровой аватар», созданная совместно со стримером Асланом Шукашей, состоит из шести вариантов оформления для поклонников игровой культуры. «Проводники света» объединяет пять авторских работ художницы Кристины Сидоровой в области цифрового искусства, раскрывающих красоту, динамику и выразительность природного мира. Коллекция «Аниме 80-х со СберКотом и Кусей» переносит маскотов банка в эстетику японской анимации.

«Интерес к персонализации цифровых сервисов продолжает расти: пользователи хотят, чтобы привычные сервисы отражали их интересы. Поэтому мы добавили в приложение банка платные тематические коллекции», - прокомментировал управляющий директор дивизиона «Кошелек Клиента» Кирилл Просвирин.

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