Крупный акватермальный комплекс появится в Тольятти. Когда его откроют и что в нем будет интересного

Термы в Тольятти станут крупнейшими в 63-м регионе / Фото: Минтуризма Самарской области

В Самарской области появится новый акватермальный комплекс. Он станет крупнейшим в регионе. Возводят его в Тольятти.

«Реализация проекта создаст новую точку притяжения в Тольятти, увеличит внутренний турпоток и обеспечит регион качественной инфраструктурой формата wellness & spa», - отмечают в министерстве туризма Самарской области.

Основные строительно-монтажные работы уже завершены / Фото: Минтуризма Самарской области

Площадь тольяттинских терм составит 18 кв. м. Комплекс будет включать четыре бассейна: уличный с аттракционами, взрослый рекреационный и два детских, в том числе чашу для грудничков. Также в нем предусмотрят два джакузи, четыре вида саун и турецкий хамам. В дальнейшем спектр оздоровительных услуг в тольяттинских термах могут расширить.

Фото: Минтуризма Самарской области

Строительство акватермального комплекса уже близится к завершению. Сейчас застройщик обустраивает территорию и оснащает комплекс оборудованием. Ввести его в эксплуатацию планируется в третьем квартале 2026 года.

Напомним, в Самарской области уже работают два акватермальных комплекса. Один из них расположен в Самаре, другой в Новокуйбышевске.

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