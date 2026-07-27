Лимиты на добычу диких животных установили в Самарской области

Квоты утверждены на добычу в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях Фото: Дарья ДОЛИНИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области утвердили лимиты добычи охотничьих ресурсов на период с 1 августа 2026 года до 1 августа 2027 года. Разрешено добыть 338 лосей, 146 благородных оленей, 108 пятнистых оленей, 2795 сибирских косуль и 347 барсуков. Об этом сообщается в указе, который подписал губернатор Вячеслав Федорищев 23 июля.

«Лимиты и квоты утверждены в соответствии с федеральными, региональными законами и заключениями экспертных комиссий государственной экологической экспертизы. Контроль за выполнением документа возложен на комитет охоты и рыболовства Самарской области», - сообщили в указе.

Квоты утверждены для добычи в закрепленных и общедоступных охотничьих угодьях. На охотничьи ресурсы на особо охраняемых природных территориях федерального значения квоты не распространяются.

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