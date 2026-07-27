Три человека утонули в Самарской области за сутки

Трое мужчин утонули в самарских водоемах в летнюю жару. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области за сутки произошло сразу пять происшествий на воде. В результате случившегося погибли три человека, еще троих удалось спасти. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Так, в районе пляжа Барбошина поляна на реке Волге в Самаре утонул 21-летний молодой человек. В Тольятти из воды достали тело 49-летнего мужчины. А в Кинельском районе в озере Косынкино утонул 48-летний мужчина.

Еще два несчастных случая произошло в Кировском и Ленинском районах Самары. На пляже Барбошина поляна спасли 28-летнего молодого человека. Его госпитализировали в больницу. На пляже под Красноармейским спуском спасли двух 13-летних девочек. Помощь медиков им не понадобилась.

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