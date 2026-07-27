В Самаре девушка перевела деньги мошенникам за несуществующий смартфон

Девушка оплатила покупку, но товар так и не получила Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 21-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Она нашла в мессенджере объявление интернет-магазина с финальными скидками и решила купить дорогой смартфон, но товар так и не получила. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Самарчанка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы», - сообщили в ведомстве.

Пострадавшая не заподозрила ничего странного, когда увидела большую скидку. Она оплатила заказ и стала ждать доставку. В назначенный день гаджет не привезли, а сайт магазина оказался заблокирован. Полиция завела уголовное дело.

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