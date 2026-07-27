Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+36°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия27 июля 2026 8:43

В Самаре девушка перевела деньги мошенникам за несуществующий смартфон

Жительница Самары попалась на уловку лже-магазина с большими скидками
Елизавета ЖИРНОВА
Девушка оплатила покупку, но товар так и не получила

Девушка оплатила покупку, но товар так и не получила

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 21-летняя местная жительница стала жертвой мошенников. Она нашла в мессенджере объявление интернет-магазина с финальными скидками и решила купить дорогой смартфон, но товар так и не получила. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Самарчанка осознала, что стала жертвой обмана, и обратилась в правоохранительные органы», - сообщили в ведомстве.

Пострадавшая не заподозрила ничего странного, когда увидела большую скидку. Она оплатила заказ и стала ждать доставку. В назначенный день гаджет не привезли, а сайт магазина оказался заблокирован. Полиция завела уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал