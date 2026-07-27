Региональный этап шахматного турнира «Сила России» прошел в Самаре

В турнире приняли участие как новички, так и опытные игроки / Фото: предоставлено пресс-службой реготделения партии "Единая Россия"

В Самаре состоялся региональный этап шахматного турнира «Сила России». Он прошел в штабе общественной поддержки «Единой России» при содействии федерации шахмат Самары.

В турнире приняли участие как новички, так и опытные игроки. Победительницей регионального этапа стала 13-летняя Василиса Карабельщикова. Она получила право представить Самарскую область на федеральном турнире. Все шахматисты по итогам соревнований получили памятные подарки.

Напомним, этот турнир является частью всероссийского спортивного марафона «Сила России». Его реализуют при поддержке сторонников «Единой России». Спортивный марафон объединяет профессиональных атлетов и любителей, в том числе участников СВО и людей с инвалидностью.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал