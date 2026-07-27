В Самаре на аэродроме Кряж проверят готовность поисково-спасательных служб

Проверка пройдет в Приволжской зоне авиационно-космического поиска и спасания Фото: Кирилл ВЕРШИНИН. Перейти в Фотобанк КП

На аэродроме Кряж в Самаре 27 июля 2026 года пройдет проверка готовности поисково-спасательных служб. Сотрудники оценят готовность вертолета Ми-8 и спасательной парашютно-десантной группы Самарской РПСБ. Об этом сообщили в Приволжском МТУ Росавиации.

«В ходе мероприятия планируют подтвердить уровень готовности к проведению поисково-спасательных работ по сигналу «Готовность»», — сообщили в ведомстве.

Проверка пройдет в Приволжской зоне авиационно-космического поиска и спасания. Сотрудники службы должны подтвердить способность оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации.

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