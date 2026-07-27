Жителям Самары напомнили о правах при отказе от туристической путевки

Потребитель вправе отказаться от услуг в любое время Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жителям Самары дали рекомендации по возврату денег за туристические путевки. При отказе от поездки важно уведомить туроператора письменно, а чем раньше обратиться за возвратом, тем выше шансы вернуть всю сумму. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по Самарской области.

«К существенным изменениям обстоятельств относятся ухудшение условий путешествия, изменение сроков поездки, рост транспортных тарифов, а также невозможность совершить поездку из-за болезни или отказа в выдаче визы», — пояснили в ведомстве.

Отношения в сфере туризма регулируются Гражданским кодексом и законом об основах туристской деятельности. Сотрудники ведомства рекомендуют сначала попробовать изменить маршрут или даты, а если договориться не получилось, можно требовать расторжения договора и возврата средств. Потребитель вправе отказаться от услуг в любое время, но придется оплатить фактические расходы туроператора.

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