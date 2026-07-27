Водитель мопеда погиб при столкновении с Lada Priora в Сызрани

Не выбрал безопасную скорость и не контролировал дорожную ситуацию Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Сызрани 26 июля около 20:00 у дома № 2 на улице Кирпичной столкнулся мопед с Lada Priora. 38-летний мужчина, управлявший мопедом Garo Storm EFI без госномера, скончался на месте. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель мопеда двигался в сторону улицы Керамической. Он не выбрал безопасную скорость и не контролировал дорожную ситуацию, что привело к столкновению с легковушкой», — говорится в сообщении.

В аварии пострадали два человека. 36-летняя пассажирка мопеда госпитализирована, ей назначено стационарное лечение и 46-летняя пассажирка автомобиля получила травмы, ей назначили амбулаторное лечение.

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