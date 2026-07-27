90-летие легендарного врача Владимира Середавина отметили в Самаре

Сотрудники, коллеги, ученики собрались у бюста Середавину, который установлен на территории больницы. Фото: https://vk.ru/sokbseredavina

В Самаре отметили день рождения легендарного врача Владимира Середавина, именем которого названа областная клиническая больница. 26 июля ему бы исполнилось 90 лет. В честь памятной даты представители минздрава Самарской области, сотрудники областной больницы, коллеги, ученики собрались у бюста Середавину, который установлен на территории больницы.

«Именно благодаря Владимиру Диамидовичу учреждение стало одним из крупнейших многопрофильных медицинских центров страны, – отметила пресс-служба больницы.

Владимир Середавин возглавил областную больницу в 1975 году, когда в ней было 12 отделений. Под его руководством число отделений выросло до 52, были заложены принцип работы, которые используются и сейчас.

В память о Владимир Середавине назван также сквер возле областной больницы.

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