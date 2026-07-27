В Самарской области начали подготовку почвы под посадки 2027 года

Количество гектаров для подготовки ежегодно меняется Фото: минприроды Самарской области

В Самарской области стартовала подготовка лесных участков под посадки 2027 года. На землях государственного лесного фонда запланирована обработка около 280 гектаров, этот этап напрямую влияет на приживаемость будущих сеянцев. Об этом сообщает минприроды Самарской области.

«На данный момент выполнено 19 % годового объема подготовительных работ. Большую часть работ планируют провести в конце лета начале осени, в период замедления роста растений. Так удается сформировать борозды и разрыхлить почву, не рискуя столкнуться с зарастанием сорняками», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники служб расчищают территории с помощью мульчеров и тракторов с навесным оборудованием. На сложных участках применяют ручной труд. Количество гектаров для подготовки ежегодно меняется в зависимости от состояния участков.

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