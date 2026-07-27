Самарцы скоро смогут отмечать ИИ-контент в соцсетях

Отдельные положения нового закона вступают в силу с 1 сентября 2026 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Скоро в России вступает в силу новый закон о поддержке развития искусственного интеллекта, документ уже подписал президент Владимир Путин. Новый закон в том числе описывает функцию маркировки контента, созданного с помощью ИИ. Это влияет на всех россиян, в том числе на самарцев.

Согласно документу, с 1 марта 2027 года пользователи соцсетей и сайтов смогут помечать ИИ-контент, который они выкладывают. Форму и порядок этой отметки будут устанавливать в рамках соглашения между пользователями и владельцами интернет-площадок. Об ответственности за отсутствие такой маркировке в документе не говорится.

Отдельные положения нового закона вступают в силу с 1 сентября 2026 года. Он в том числе регламентирует меры поддержки для разработчиков суверенных моделей ИИ.

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