Тольяттинские химики представили новую серию медиапроекта «Вкус земли Самарской»

Новый выпуск тревел-проекта посвящен одному из самых живописных уголков Самарской Луки / Фото: АО "ТОАЗ"

Вышла новая серия тревел-проекта «Вкус земли Самарской», который реализует Тольяттиазот. Новый выпуск посвящен одному из самых живописных уголков Самарской Луки – Яблоневому оврагу в Жигулевске.

Ролик длится всего пять минут, однако он объединил в себе и элементы краеведческого исследования, и документального кино, и путеводителя по интересным местам региона. В кадре можно увидеть Жигулевские горы, а также ключевые особенности локации, связанные с историческими фактами. Также медиаработа популяризирует важность минеральных удобрений для сельского хозяйства.

«Яблоневый овраг в Жигулевске — локация с богатой историей и невероятной энергетикой. Выпуская фильмы об аутентичных уголках региона, мы транслируем миссию компании о мире без голода и напоминаем о ключевой роли химиков в процессе получения богатого урожая», — сказала директор по связям с общественностью АО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

Напомним, ранее в рамках медиапроекта вышли эпизоды о селах Ягодное и Винновка, а также о Хлебной площади в Самаре.

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