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НовостиОбщество27 июля 2026 11:42

Диетолог Ольга Ямилова предупредила самарцев о рисках употребления дыни

Самарцев предупредили о рисках для людей с рядом заболеваний и маленьких детей
Елизавета ЖИРНОВА
Дыня способна резко поднять уровень глюкозы

Дыня способна резко поднять уровень глюкозы

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Диетолог, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова рассказала, кому стоит ограничить употребление дыни. По ее словам, продукт может навредить людям с диабетом второго типа и проблемами желудочно-кишечного тракта. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Людям с сахарным диабетом второго типа стоит свести к минимуму употребление дыни, она способна резко поднять уровень глюкозы. При обострении гастрита, панкреатита или язвы продукт может ухудшить самочувствие: в дыне есть грубая клетчатка и органические кислоты», — говорится в сообщении.

Диетолог добавила, что дыня обладает мягким слабительным эффектом. Поэтому ее не рекомендуется есть при склонности к диарее. Также врач предупредила, что вводить дыню в прикорм детям до года не стоит. У малышей незрелая пищеварительная система, и продукт может вызвать аллергию.

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