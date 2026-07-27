Дефицит бюджета мешает провести реконструкцию стадиона «Заря» в Самаре

Фото: администрация Самары.
Самарцы просят привести в порядок стадион «Заря», который расположен в Советском районе. Ранее власти сообщали, что проектную документацию на реконструкцию уже направили на экспертизу. Сейчас, по данным городского департамента градостроительства, стоимость строительства утвердили, а проект получил положительное заключение госэкспертизы.
«Администрацией совместно с министерством спорта ведется работа по привлечению финансирования», – отметил представитель департамента.
А вот пресс-служба минспорта сообщила, что финансирование новых проектов приостановили, так как в условиях дефицита бюджета, в первую очередь, обеспечивают расходы социальной направленности.
Ранее стадион «Заря» обещали реконструировать в 2026 году, сейчас же никаких сроков не называют.
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