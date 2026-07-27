Житель Самарской области лишился 14 млн рублей из-за мошенников

Личности владельцев счетов установлены Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области пенсионер лишился около 14 млн рублей из-за телефонных мошенников. Надзорное ведомство проверило материалы дела и обратилась в суд с исками о возврате средств. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

«Пенсионер по настоянию злоумышленников перевел свои накопления на разные банковские счета. Личности владельцев счетов установили и ими оказались жители Челябинской области, Республик Башкортостан и Татарстан», — рассказали в надзорном ведомстве.

Прокурор подал иски о взыскании с владельцев счетов сумм неосновательного обогащения, суд удовлетворил три из них, взыскав с дропперов 9,4 млн рублей. Ранее по иску прокурора с жителя Нижнекамска в пользу пенсионера взыскали 4 млн 450 тыс. рублей. Надзорное ведомство держит на контроле восстановление прав мужчины до полного разрешения ситуации.

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