В Тольятти мужчине проломили голову в дорожном конфликте

Следователи завели уголовное дело по факту нападения на жителя Тольятти. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти на улице Юбилейной трое неизвестных проломили голову местному жителю. По информации из соцсетей, причиной нападения могло стать замечание мужчины. Инцидентом уже заинтересовались следователи.

По предварительным данным, трое мужчин на серебристой «Приоре» едва не сбили пару на пешеходном переходе. Светофор там не работал – он действовал в режиме желтого мигания. Пешеход сделал замечание. Мужчины вышли из машины и напали на него. Тольяттинец получил серьезную травму головы, его госпитализировали в больницу.

По поручению руководителя СУ СК по Самарской области Павла Олейника было заведено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство, совершенное группой лиц». Сейчас следователи устанавливают всех участников и обстоятельства конфликта.

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