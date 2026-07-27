Гроза и шквалистый ветер обрушатся на Самарскую область 28 июля

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП
Погода готовит для жителей Самарской области очередное испытание. На регион обрушатся гроза и шквалистый ветер. Объявлен желтый уровень опасности.
«Ночью 28 июля 2026 года местами в Самарской области ожидается гроза. При грозе шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с», - сообщает Приволжское УГМС.
По прогнозам синоптиков, ночью и днем во вторник местами по региону ожидается кратковременный дождь. В дневные часы воздух прогреется до +30 градусов.
ГУ МЧС по Самарской области призывает жителей быть внимательнее и осторожнее при нахождении на улице. Лучше не ходить и не стоять рядом с ЛЭП, рекламными сетями и деревьями. Машины необходимо поставить в гараж или подальше от непрочных конструкций.
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