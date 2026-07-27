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НовостиОбщество27 июля 2026 12:34

Умер 74-летний ветеран «Крыльев Советов» Виктор Капаев

«Крылья Советов» сообщили о смерти ветерана Капаева
Александра ТАЙБАТРОВА
Виктор Капаев выступал за «Крылья» в 70-х годах, сыграл 95 матчей

Виктор Капаев выступал за «Крылья» в 70-х годах, сыграл 95 матчей

Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов".

Стало известно о смерти заслуженного ветерана «Крыльев Советов», мастера спорта СССР Виктора Капаева. Об этом 27 июля сообщила пресс-служба футбольного клуба. Виктору Капаеву было 74 года.

«Он выступал за «Крылья» в 70-х годах, сыграл 95 матчей», – говорится в некрологе.

Футбольный клуб выражает искренние соболезнования родным и близким Виктора Капаева.

Также 27 июля «КС» выразили соболезнования заслуженному ветерану Равилю Аляпову. На 79-м году жизни не стало его супруги Веры Константиновны. Прощание с ней состоится 28 июля с 11.00 до 12.00 на улице Борской, 108К1, зал №3.

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