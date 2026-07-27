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НовостиОбщество27 июля 2026 13:17

В соседнем с Самарской областью регионе задержали 200 нелегальных коз и овец

Владелец животных-«нелегалов» вез их без ветеринарных сопроводительных документов
Анастасия ФИЛАТОВА
Задержанное стадо отправили на карантин под присмотр специалистов.

Задержанное стадо отправили на карантин под присмотр специалистов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Попытку нелегального перемещения крупной партии коз и овец пресекли в Саратовской области. Грузовик с 200 «нелегалами» остановили в Новоузенском районе.

Владелец вез животных для дальнейшей реализации без ветеринарных сопроводительных документов. Кроме того, у коз и овец не было идентификационных номеров. Животных вернули туда, откуда их изначально везли, передает телеканал «Саратов 24». Их ждет карантин, регистрация и установка бирок. Сейчас стадо находится под контролем специалистов.

Материалы проверки направили в Управление Россельхознадзора по Саратовской, Самарской и Пензенской областям. Оно примет решение об административном наказании для нарушителя.

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