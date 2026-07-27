Самарский гонщик Михаил Симонов дважды победил на турнире в Италии

Ранее гонщик занял второе место на соревнованиях во Франции. Фото: https://vk.ru/tcrlive

Гонщик из Самарской области Михаил Симонов блестяще выступил на турнире TCR Italy. В первой гонке уроженец Сызрани стартовал вторым, но уже на первом повороте сумел стать лидером: его соперника утащило на внешнюю сторону трассы.

«После этого Михаил лидировал до самого финиша», – сообщает портал Российской серии кольцевых гонок.

Вторая гонка начиналась для Михаила Симонова чуть хуже, на старте он был седьмым. Но снова смог выбиться в лидеры уже на первых минутах гонки и не оставил соперникам ни единого шанса.

Ранее самарский гонщик занял второе место во второй гонке третьего этапа TCR Europe во Франции, на автодроме Поль Рикар. В России он примет участие в этапе чемпионата страны 8-9 августа в Санкт-Петербурге.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал