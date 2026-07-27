Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+28°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2026 15:09

В Самарской области обсудили ситуацию с обеспечением топливом

Дополнительные меры по контролю цен на независимых АЗС разработают в Самарской области
Алена КИРИЛЛОВА
27 июля губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание

27 июля губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание

Фото: правительство Самарской области.

27 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства региона, на котором обсуждали обеспечение губернии топливом и контроль цен на АЗС независимых компаний. Ранее глава региона поручил разработать допмеры по сдерживанию цен на топливо. Доклад на эту тему представил министр промышленности и торговли Денис Гурков. Вячеслав Федорищев отметил, что нужно использовать аналитическую систему для мониторинга цен и выявления спекулятивных схем.

«Контроль – это когда видишь план – факт и контролируешь ситуацию. Контроль – это когда мы видим из своей аналитической системы», – подчеркнул губернатор.

Глава региона поручил профильному министерству вместе с председателем правительства Виталием Шабалатовым провести дополнительную работу и доложить о ее итогах.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что ситуация с топливом в Самарской области становится стабильнее, но этот вопрос по-прежнему будет на контроле.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал