В Самарской области обсудили ситуацию с обеспечением топливом

27 июля губернатор Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание Фото: правительство Самарской области.

27 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание правительства региона, на котором обсуждали обеспечение губернии топливом и контроль цен на АЗС независимых компаний. Ранее глава региона поручил разработать допмеры по сдерживанию цен на топливо. Доклад на эту тему представил министр промышленности и торговли Денис Гурков. Вячеслав Федорищев отметил, что нужно использовать аналитическую систему для мониторинга цен и выявления спекулятивных схем.

«Контроль – это когда видишь план – факт и контролируешь ситуацию. Контроль – это когда мы видим из своей аналитической системы», – подчеркнул губернатор.

Глава региона поручил профильному министерству вместе с председателем правительства Виталием Шабалатовым провести дополнительную работу и доложить о ее итогах.

Вячеслав Федорищев подчеркнул, что ситуация с топливом в Самарской области становится стабильнее, но этот вопрос по-прежнему будет на контроле.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал