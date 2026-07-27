В Самарской области скорректируют меры в отношении недобросовестных УК

Врио руководителя ГЖИ Георгий Степанян озвучил новый подход к работе с недобросовестными УК. Фото: Иван Макеев

На оперативном совещании под председательством губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева 27 июля обсудили качество работы управляющих компаний. Ранее в регионе приняли ряд мер, чтобы избавиться от недобросовестных участников рынка и и пресечь незаконную смену УК.

«Мы остановили массовый переход многоквартирных домов из одной управляющей компании в другую. Если посмотреть на I полугодие 2024 года, переходов было более 1365. В этом году - всего 215», – отметил глава региона.

При этом количество отказов в выдаче лицензий увеличилось в три раза, что говорит о том что работа с желающими работать в этой сфере стала качественнее.

Полтора года назад Вячеслав Федорищев поручил сократить общее количество УК в регионе, чтобы усилить контроль за рынком. Но ГЖИ Самарской области предлагает скорректировать подход. Врио руководителя ведомства Георгий Степанян объяснил, что можно исключать МКД из реестра УК на основании грубых нарушений в административном порядке. Сейчас в Самарской области работают 330 управляющих компаний, но 80% всех МКД управляют всего 80 компаний. ГЖИ предлагает не сокращать число лицензиатов, а передавать конкретные дома от УК, которые допустили серьезные нарушения, компаниям, которые работают без нареканий.

Губернатор Вячеслав Федорищев поддержал новый подход. Также он поручил к сентябрю подготовить предложения, чтобы внести в федеральное законодательство изменения в части отношений ГЖИ с УК.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал