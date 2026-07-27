Губернатор Самарской области поручил усилить работу по предотвращению ЧП на воде

На оперативном совещании 27 июля губернатор Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по предотвращению ЧП на воде Фото: правительство Самарской области.

На оперативном совещании 27 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по предотвращению ЧП на воде, в том числе увеличить количество профилактических мероприятий. В этом году большое количество людей утонули в водоемах.

«Во многом причиной является недостаточная работа по патрулированию мест купания, в том числе на необорудованных пляжах», – отметил Вячеслав Федорищев.

Также глава региона обратил внимание на то, что на диких пляжах установлено недостаточно информационных табличек, а детей нужно лучше информировать о правилах безопасности на воде.

Минобр через школы проведет информационную кампанию, а главы муниципальных образований вместе с МЧС, добровольцами усилят патрулирование водоемов в купальный сезон. Также по поручению губернатора будут установлены информационные щиты.

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