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НовостиОбщество27 июля 2026 16:51

Губернатор Самарской области поручил усилить работу по предотвращению ЧП на воде

В Самарской области проведут дополнительные профилактические мероприятия
Алена КИРИЛЛОВА
На оперативном совещании 27 июля губернатор Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по предотвращению ЧП на воде

На оперативном совещании 27 июля губернатор Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по предотвращению ЧП на воде

Фото: правительство Самарской области.

На оперативном совещании 27 июля губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поручил усилить работу по предотвращению ЧП на воде, в том числе увеличить количество профилактических мероприятий. В этом году большое количество людей утонули в водоемах.

«Во многом причиной является недостаточная работа по патрулированию мест купания, в том числе на необорудованных пляжах», – отметил Вячеслав Федорищев.

Также глава региона обратил внимание на то, что на диких пляжах установлено недостаточно информационных табличек, а детей нужно лучше информировать о правилах безопасности на воде.

Минобр через школы проведет информационную кампанию, а главы муниципальных образований вместе с МЧС, добровольцами усилят патрулирование водоемов в купальный сезон. Также по поручению губернатора будут установлены информационные щиты.

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