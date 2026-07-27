Оказывали незаконную медицинскую помощь на дому: в Тольятти будут судить банду из девяти человек

Дело рассмотрит Центральный районный суд Тольятти Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Тольятти в суд направили уголовное дело в отношении девяти предполагаемых участников ОПГ, которая имела четкую структуру и иерархию. По версии следствия, банду организовали два руководителя частной медицинской компании, рассказали в прокуратуре Самарской области.

«В состав организованной группы в качестве фельдшеров были вовлечены шесть человек, включая сына и дочь одного из организаторов», – прокомментировала пресс-служба облпрокуратуры.

Кроме того, в незаконную деятельность вовлекли старшую медсестру психологического диспансера. Она за деньги передавала сообщникам сильнодействующие препараты, которые предназначались пациентам диспансера.

Затем фельдшерам выдавали рецептурные бланки, которые заполняли с нарушением закона, и медицинские чемоданы. С этими рецептами фельдшеры покупали сильнодействующие препараты, а потом оказывали незаконную медицинскую помощь на дому, в том числе снимали абстинентный синдром. Подпольные услуги оплачивали наличными, либо переводами на счета организаторов банды.

В результате этой деятельности были незаконно сбыты более 1000 таблеток и 185 ампул лекарств с запрещенными веществами. Также была пресечена попытка сбыта еще 1678 ампул с психотропными веществами.

На участников ОПГ завели уголовные дела за участие в преступном сообществе, незаконный оборот сильнодействующих веществ, покушение на их сбыт, превышение должностных полномочий. Дело рассмотрит Центральный районный суд Тольятти.

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