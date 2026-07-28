Президент Путин назначил пять новых судей в Самарской области

Судьей Самарского областного суда стала Евгения Замулина Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Пять новых судей назначили в Самарской области. Указ об том подписал президент России Владимир Путин. Судьей Самарского областного суда стала Евгения Замулина.

На должность судьи Автозаводского районного суда Тольятти назначили Любовь Титову, а в Волжский районный суд – Александру Челаеву.

В Промышленном районном суде Самары теперь будет работать Полина Пирюшова, а в Ставропольском районном суде – Вера Ахметсафина.

Ранее в марте и апреле в Самарской области также назначали новых судей по указу президента.

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